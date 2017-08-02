Фракция БПП готова поддержать инициативу Порошенко об изменении процедуры избрания омбудсмена - Герасимов

Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" поддержит инициированных президентом Украины Петром Порошенко проект изменений в законодательство относительно избрания уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по единым принципам, заявил Председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" в парламенте Артур Герасимов.

"С началом следующей сессии Верховной Рады фракция БПП поддержит инициативу президента Украины относительно урегулирования процедуры избрания омбудсмена, которая должна быть максимально прозрачной и должна обеспечивать конституционную легитимность уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", - цитирует А.Герасимова пресс-служба БПП во вторник.

Также, по его словам, обязательно будет учтено мнение общественности.

Ранее в этот день пресс-служба президента Украины проинформировала, что П.Порошенко в ближайшее время внесет на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в закон "Об уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека" и закон "О регламенте Верховной Рады Украины" в части назначения и увольнения омбудсмена.

В пресс-службе главы государства напомнили, что закон "О Конституционном суде Украины", который 31 июля был подписан президентом, помимо нового механизма защиты прав и свобод человека также содержит нормы о процедуре назначения и увольнения омбудсмена. В сообщении отмечается, что президент не мог не подписать данный закон, так как "без этого закона указанные прогрессивные конституционные новации не могут заработать на практике". Вместе с тем, по мнению президента, вопрос процедуры назначения и увольнения омбудсмена требует отдельного решения.

Как сообщалось, 13 июля 2017 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о Конституционном суде Украины. Данный закон имплементирует изменения в Конституцию Украины в части правосудия, определяет порядок организации и деятельности КС.

Кроме того, закон предусматривает изменение процедуры избрания и назначения уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Теперь омбудсмена парламент буде назначать открытым голосованием, а не путем тайного голосования бюллетенями.