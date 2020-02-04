Фракция СН пока думает, что делать с нердепом Брагарем

Совет от "слуги народа" Евгения Брагаря пенсионерке продать собаку уже обернулся жестким наказанием для самого виновника скандала. В то же время фракция пока думает, что делать с нердепом.

Об этом рассказал замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает "Радио Свобода".

По его словам, внутри фракции Брагарь объяснил ситуацию, однако депутату рекомендовали воздержаться от публичных комментариев по этому поводу.

"Мы ему рекомендовали сейчас воздержаться от комментариев, но не запрещали, мы не можем это запретить. Это же депутат, личность. Я думаю, что он сам Себе сейчас самоцензуру включит. Пока фракция определяется (наказывать ли Брагаря ‐ ред.). Это не нарушение закона, это больше моральная история. В принципе, Евгений Брагарь уже получил так, как никто не получал: стал героем мемов, проклятий, есть его адрес домашний в интернете, страницу в "Фейсбуке" ему ломали. То есть, морально он уже получил максимально", ‐ отметил Корниенко.