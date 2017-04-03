Фракцию "Блока Порошенко" в Раде возглавил Герасимов

Фракцию Блока Петра Порошенко в Верховной Раде возглавил Артур Герасимов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы.

В сообщении отмечается: " Его кандидатуру поддержали "почти единогласно". Как отмечается, было лишь трое воздержавшихся (среди них - сам Герсимов). Против кандидатуры Герасимова не проголосовал никто".

Артур Герасимов - представитель президента в Верховной Раде.

Напомним, что с 16 мая 2016 года фракцию БПП возглавлял Игорь Грынив.

Грынив говорил о своем желании уйти из политики сразу после обнародования электронных деклараций в октябре 2016 года, поскольку такие условия работы он назвал неприемлемыми для себя.

Однако все это время оставался главой фракции, поскольку в БПП просто некем было его заменить.

Kyiv.osp-ua.info

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