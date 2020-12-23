Франція готова допомогти Україні з отриманням вакцини - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Франція готова допомогти Україні з отриманням вакцини від коронавірусу.

Як написав Зеленський у своєму Twitter, він обговорив це питання з французьким президентом Еммануелем Макрона, а готовність Франції глава держави назвав "жестом справжньої дружби".

"Спасибі Макрону за готовність допомогти з прискоренням надання вакцини проти COVID-19. Це жест справжньої дружби. Ціную підтримку Францією суверенітету і територіальної цілісності України і наших мирних ініціатив", - написав він.

Інші подробиці розмови двох президентів поки не повідомляються.

Дякую @EmmanuelMacron за Готовність помочь з прискореного Надання вакцини проти #COVID19. Це жест справжньої дружби. Ціную підтрімку Францією суверенітету й теріторіальної цілісності та наших мирних ініціатив. #ACTogether - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 22, 2020

Міністерство охорони здоров'я у вівторок, 22 грудня, затвердив план вакцинації українців від COVID-19.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов повідомляв про те, що Україна має можливість закупити 8 млн доз вакцини для 4 млн населення. За попередніми підрахунками, країні для повної вакцинації потрібно 15 млрд доларів, на сьогодні є майже ушестеро менше.

Тому Україна веде переговори з іншими країнами про можливість поставки надлишків вакцини. Ще 8 млн доз наша країна повинна отримати в рамках європейської ініціативи COVAX, однак зараз проєкт опинився під загрозою закриття.