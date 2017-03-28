Freedom House опасается за активистов после принятия закона об е-декларациях

Принятые Верховной Радой изменения в закон "О предотвращении коррупции" могут препятствовать работе антикоррупционных активистов. Об этом говорится в заявлении организации Freedom House.

"Введение в Украине навязчивых требований к отчетности, ориентированных на антикоррупционных активистов и НПО, подрывает их работу, которая необходима для восстановления общественного доверия к власти", - сказал Марк Берендт, директор программ Евразии Freedom House, после того, как президент Петр Порошенко подписал соответствующие изменения.

"Новые требования направлены на защиту политиков, недовольных общественным контролем, и дают им возможность отомстить тем, кто участвует в антикоррупционных расследованиях. Более того - закон, очевидно, нарушает стандарты Совета Европы, запрещающие произвольное и дискриминационное вмешательство в независимую деятельность гражданского общества", - отметил он.

Изменения в закон "О предотвращении коррупции" освобождают военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от подачи е-деклараций и обязывают к этому представителей общественных организаций.

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