Гаага для Путина. Что грозит России после иска Украины в суд ООН

Украина пытается через Международный Суд ООН заставить Россию убраться из Донбасса и заплатить компенсацию

Новая неделя началась со слушаний в Международном Суде ООН в Гааге иска, который Украина еще 16 января подала против России. Это начало массивного и длительного процесса, который может закончиться наказанием Кремля за развязывание войны в Украине.

Международный суд ООН не следует путать с Гаагским трибуналом - Международным уголовным судом, который также заседает в Гааге. Именно последний 15 ноября 2016 года приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту, после чего Путин подписал указ о выходе РФ из состава Гаагского трибунала.

Украинцам Международный суд ООН знаком тем, что поставил финальную точку в споре с Румынией о разделе черноморского шельфа вокруг острова Змеиный.

Терроризм и расовая дискриминация

Обвинение основано на нарушении Россией двух ооновских конвенций: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. И Москва, и Киев подписали и ратифицировали оба документа.

Суть всех обвинений можно разделить на две части. Обвинения в расовой дискриминации касаются аннексии Крыма и преследования крымских татар, а в разжигании и финансировании терроризма - войны на Донбассе.

Если коротко, то Украина обвиняет Россию в том, что она финансово, организационно и другими способами поддерживает террористов на Донбассе, не препятствует их преступлениям и не помогает делать это Украине.

Террористические организации, которые фигурируют в иске - "ДНР", "ЛНР" и "Харьковские партизаны".

Что кассается конкретных терактов, то в исковых требованиях называются такие эпизоды: сбивание малайзийского "Боинга", обстрел мирных жителей в Волновахе, Мариуполе и Краматорске, взрывы в Харькове.

Также Россию обвиняют в дискриминации крымских татар, которая проявилась в запрете Меджлиса, арестах и преследованиях крымскотатарских активистов. Украина требует прекратить.

Главное, что следует понимать - Украина вступила в длительный процесс. Подобные иски суд ООН рассматривает медленно, процесс может длиться несколько лет.

Если Украина выиграет суд, Россия будет вынуждена:

- забрать с оккупированной части Донбасса своих "отпускников" и "уволенных в запас" человечков;

- перекрыть все источники финансовой и иной подпитки самопровозглашенных "республик" и способствовать восстановлению Украиной контроля над своей границей;

- восстановить работу Меджлиса в Крыму, прекратить преследование крымскотатарских активистов и компенсировать весь нанесенный вред.

Фаза первая - разминка

Технически в Гааге сейчас происходят слушания не по существу иска, а в отношении введения временных мер. То есть Украина пытается доказать судьям, что к России следует принять немедленные меры, которые бы остановили ее преступления в Крыму и на Донбассе.

Условно это можно сравнить с надеванием наручников на задержанного с ножом в руках убийцу, чтобы он не порезал еще кого-то. Снятие отпечатков пальцев, опросы свидетелей, опознание жертв - это все еще впереди.

Результатом слушаний должно стать решение Суда ООН - удовлетворить или отказать Украине в ее требованиях. Решение может быть принято за 1-2 месяца, рассказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца. По ее словам, есть риск, что Россия откажется выполнять решение суда.

В этом случае Украина может обратиться в ООН с требованием о контроле выполнения решения. В перспективе это может привести к появлению на Донбассе "голубых касок" ооновских миротворцев.

В понедельник свою позицию представила Украина. Нашу страну представляла заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"Решение Суда обязать Россию прекратить дискриминацию украинцев и крымских татар, а также остановить поддержку террористов на Донбассе поставит РФ перед дилеммой: либо прекратить свое противоправное поведение, либо окончательно превратиться в страну-парию, с которой никто не будет иметь дела", - заявила она накануне слушаний.

Во вторник, 7 марта, слово получит представитель России. В российском МИД ранее заявляли, что украинский иск преследует политические интересы. В следующие два дня украинская и российская делегации должны изложить заключительные позиции. После этого 16 судей под председательством французского судьи Ронни Абрахама, которые слушают дело, начнут думать, как поступить.

Ну а дальше, независимо от того, какое решение будет принято относительно меры пресечения, начнется изучение доказательств российских преступлений. Это кропотливая длительная работа. К тому же, как говорил глава украинского МИД Павел Климкин, количество доказательств будет пополняться в ходе процесса. Но главное, что он начался.