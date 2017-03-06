Гаага не накажет Россию. 4 факта о судебном процессе

В Международном суде ООН проходят слушания по иску Украины против России. Обернется ли это успехом для Киева? Разбирались Факты ICTV.

Напомним, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН, расположенный в Гааге, чтобы привлечь Россию к ответственности за терроризм и дискриминацию во время агрессии.

Сегодня, 6 марта начались слушания дела по жалобе Украины. Говорили о запросе Киева на введение временных мер против России. Киев просил Гаагский суд запретить Москве поддерживать боевиков на Донбассе.

Слушания продолжаться до 9 марта. Украина и Россия дважды возьмут слово. Дело будут рассматривать по существу за несколько месяцев. Але результатом слушаний будет определение о временных мерах против Москвы или их отсутствие.

Факты ICTV поговорили с политологом-международником Олегом Волошиным, чтобы оценить реальные шансы привлечения России к ответственности. Как оказалось, есть четыре факта, которые заставляют склоняться к варианту, что наказать Москву не так просто.

Далее - прямая речь Олега Волошина.

В Гааге нет реального механизма принуждения

- Надо понимать, что решение Международного суда ООН не имеет механизма принуждения выполнения.

Например, летом было решение по поводу Южно-китайского моря по иску Филиппин против Китая, где четко подтверждалась недопустимости претензий Пекина на контроль над всей акваторией.

В Китае заявили, что это решение необоснованное, и он его выполнять не будет.

Для справки. В 2012 году Китай и Филиппины стали участниками пограничного конфликта из-за спорного острова Скарборо-Шол. Филиппины подавали иск в Гаагский суд в 2013-м и лишь в 2016 году было выдано решение. Суд признал, что Китай не имеет права на спорные острова в Южно-Китайском море.

Ответ Китая был такой. Третьи стороны, по мнению КНР, не могут принимать участие в решении территориальных конфликтов, а в случае необходимости Пекин готов защищать национальный суверенитет, морские права и интересы страны с помощью вооруженных сил.

Ключевая задача Гааги - не штрафы

- Например, Европейский суд по правам человека может накладывать штраф на страну-виновника, и тогда можно требовать выполнения этих условий решения через арест имущества.

А ключевая задача Международного суда ООН установить, кто прав в конфликте. У этого учреждения нет никаких инструментов принуждения, даже штрафов.

Киев может не доказать агрессию России

- Решение в любом случае не может быть дословным, как хотим мы.

Есть резонансное слово официальной позиции украинской стороны, которая представлена как аргументы в суде.

Наши юристы и МИД пришли к выводу, что мы не сможем даже в суде доказать, что Россия является агрессором. По сути, речь идет о поддержке действий по подрыву территориальной целостности и суверенитета Украины. Но о прямом вторжении.

Это уже показывает, что все не будет настолько просто в суде.

Для справки. В суде ООН сегодня апеллировали именно к поддержке Россией незаконных вооруженных формирований в Украине. Вот полный текст заявления Киева.

Россия имеет особый статус

- Не надо забывать, что международное право и базовые нормы установлены странами-победителями во Второй мировой войне.

Россия является правопреемницей СССР, а значит фактически победительницей и страной с особым статусом в современном международном праве.

Ни одно большое государство (Китай, США, Великобритания, СССР в свое время) не были ни разу наказаны через механизмы международного правосудия. Это надо помнить и понимать.

Например, многочисленные позови против США также заканчивались ничем.

Но, конечно, надо использовать все имеющиеся механизмы не очень эффективной системы международного права, которая на сегодня есть. Другой системы не будет.

Общался Богдан Аминов.