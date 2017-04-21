Гаагский суд еще раз соберется по делу Украины против России 12 мая - МИД

В пятницу, 12 мая, Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге вынесет решение о сроках и процедуре рассмотрения иска Украины против Российской Федерации.

Об этом заявила заместитель главы Министерства иностранных дел Елена Зеркаль в ходе совещания с президентом Украины Петром Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

"12 мая мы собираемся еще раз в Гааге, и президент суда будет принимать решение о дальнейшем рассмотрении дела, а именно как оно будет продвигаться и сколько нам будет предоставлено времени на подготовку основного меморандума, где мы должны выложить все доказательства в деталях, включая уже и субъективную сторону этого дела", - отметила она.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в свою очередь Порошенко во время встречи с заместителем министра иностранных дел Еленой Зеркаль, главой МИД Павлом Климкиным, замглавы Администрации президента Константином Елисеевым заявил, что невыполнение решения, принятого Международным судом ООН, повлечет за собой определенные санкции.

Глава государства акцентировал внимание на том, что Гаагский суд призвал РФ выполнять минские договоренности. Подобное решение признает РФ стороной подписанных соглашений, а не посредником, как говорилось ранее.