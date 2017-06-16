"Газовое дело" Онищенко: защита затягивает судебный процесс

Судебный процесс был фактически заблокирован 15 июня из-за действий обвиняемого Сергиенко

Во время рассмотрения так называемого "газового дела" экс-нардепа Александра Онищенко в Соломенском суде Киева для затягивания времени сторона защиты применяет схему "исчезновение" адвокатов. Об этом сообщает издание "Наші гроші".

Сообщается, что в "газовом деле" Онищенко пятый день продолжается подготовительное заседание в отношении 8 обвиняемых.

15 июня судебный процесс был фактически заблокирован из-за обвиняемого Александра Сергиенко.

"Назначенное на 9:50 заседание началось только после 11 часов, и было перенесено. После этого Сергиенко некоторое время сидел в Апелляционном суде и не хотел оттуда выходить. Об этом на судебном заседании рассказал председательствующий судья Сергей Агафонов, который уже хотел ставить на обсуждение вопрос о принудительном приводе Сергиенко, без присутствия которого невозможно было продолжать подготовительное заседание. Однако Сергиенко, около 12:30 наконец прибыл, но без адвокатов. Оказалось, что адвокаты Сергиенко - уже не его адвокаты. Так, адвокаты Алексей Шевчук, Александра Парамонова и Константин Глоба по причинам, которые суду так и не были объяснены,... отказались от его защиты. У него остался еще один адвокат Андрей Левковец, который оказался заграницей, но с какого периода он там находится, суд так и не узнал", - отмечают в сообщении.

Также отмечают, что 15 июня закончились меры пресечения у всех восьмерых обвиняемых по "газовому делу". В полночь с них сняли электронные браслеты.

Напомним, спецназ НАБУ задержал фигуранта "газовой схемы" Постного на выходе из СИЗО. Валерия Постного выпустили с Лукьяновского СИЗО, поскольку истек срок его содержания по подозрению.