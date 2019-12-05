ГБР готовит еще одну подозрение Порошенко - Труба

Госбюро расследований готовит пятому президенту Петру Порошенко проект еще одного подозрения

Об этом сказал председатель ГБР Роман Труба во время общения с журнаалистамы, передает LB.ua

Подозрение касается законности назначения первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

"Мы практически на этапе завершения проекта подозрения относительно незаконного назначения экс-президентом Семочко. Сейчас проходят выемки и допросы. Если выемки будут завершены до момента моего увольнения, тогда будем передавать в прокуратуру", - сказал Труба.

Он также считает высокой вероятность того, что дела ГБР против Порошенко будут остановлены после его увольнения.

"Это подтвердится тем, если и.о. будет назначен человек из Генпрокуратуры", - сказал Труба.

Напомним, ГБР направило в ГПУ подозрение относительно Петра Порошенко по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), а также по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением)