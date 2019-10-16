ГБР и НАБУ смогут самостоятельно прослушивать подозреваемых

Подписанный президентом закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс, дающий НАБУ и ГБР право на самостоятельную "прослушку" фигурантов уголовных производств, опубликован в парламентском издании "Голос Украины".

Закон No187-IX (зарегистрирован под No1009) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовно-процессуального законодательства" позволяет обоим бюро снимать информацию с телекоммуникационных сетей без предварительного обращения за разрешением в Службу безопасности Украины. Ранее такая возможность была только у отдельных полицейских подразделений.

Кроме того, Национальному антикоррупционному бюро разрешается держать в штате не только гласных, но и негласных сотрудников, в том числе детективов.

Первоначальный проект закона предусматривал предоставление генпрокурору права санкционировать негласные следственные действия, включая "прослушку", обыски и задержания народных депутатов без согласия Верховной Рады. Однако депутаты, включая фракцию "Слуга народа", отказались голосовать за эти нормы.

Кроме того, Рада не стала отменять большинство "правок Лозового", пересмотрев, в частности, ту, которая касается проведения экспертизы в уголовных процессах. Новая редакция УПК позволяет проводить экспертизу не только государственным специализированным учреждениям.

Вместе с тем "правки Лозового", регламентирующие сроки проведения досудебного следствия и предоставляющие подозреваемому право обжаловать в суде уведомление о подозрении, оставлены без изменений. Закон вступает в силу в четверг, 17 октября.

10 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект No1009 о внесении изменений в УПК. За отмену "правок Лозового" и предоставление НАБУ и ГБР права на самостоятельную "прослушку" проголосовали 297 депутатов.

Законопроект также предусматривал отмену нормы о запрете обысков и "прослушки" народных депутатов без согласия Верховной Рады. 4 октября Рада поддержала законопроект во втором чтении, но уже без этой нормы.

Так называемые "правки Лозового" устанавливают граничные сроки досудебного следствия, обязывают следствие закрывать производство, если в течение года после его регистрации не удалось установить подозреваемых или же сообщить им о подозрении. Они также предусматривают обязательную санкцию суда на проведение экспертиз в уголовных производствах. В случае отклонения судом ходатайства о разрешении обыска следователь или прокурор не имеют права обращаться с повторным ходатайством без указания новые обстоятельств дела.

В марте 2018 года Рада пыталась отменить "поправки Лозового", но в сессионном зале не хватило голосов.

По материалам Голос України