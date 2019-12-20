ГБР и СБУ проводят обыски в спортклубе Порошенко "5 элемент"

В пятницу, 20 декабря, Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводят обыски в спортивном клубе "5 элемент", конечными бенефициарами которого являются бывший президент Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Государственного бюро расследований Анжелику Иванову.

ГБР проводит обыски по оперативному сопровождению СБУ. Они проходят не только в "5 элементе". Следственные действия продолжаются по нескольким адресам, в том числе и в нескольких домовладениях.

Обыски проходят в рамках досудебного расследования по двум уголовным производствам. Первое касается сделки купли-продажи завода "Кузница на Рыбальском", а второе - возможного исчезновения носителей, содержащих секретную информацию, так называемой ситуативной комнаты Администрации президента.

Это уже не первые обыски в "5 элементе": в июле детективы НАБУ в сотрудничестве с САП обыскивали помещения ПАО "Автомобильная Компания Богдан Моторс", в т.ч. в клубе "5 элемент".

Обыски проводились в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины, в 2015-2018 гг, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонный заказ специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам.

Напомним, суд Панамы окончательно закрыл дело, инициированное Портновым против Порошенко.