ГБР не готовит подозрение Порошенко, - Труба

Сейчас Порошенко фигурирует по меньшей мере в 12 уголовных производствах, по всем делам он проходит как свидетель

Государственное бюро расследований не готовит подозрение бывшему президенту Петру Порошенко. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, передают "Українські новини".

"На данный момент проекта подозрения бывшему президенту в ГБР нет", - сказал Труба.

По его словам, Порошенко фигурирует в ряде дел ГБР, однако пока о подозрении ему не идет речь.

Как сообщалось, в январе 2018 года журналисты опубликовали расследование, согласно которому стало известно о частной поездке президента с семьей на Мальдивы. Согласно информации, Порошенко потратил на нее около 500 тысяч долларов, а летел за границу президент якобы под чужим именем. Позже в пресс-службе главы государства факт его заграничного отпуска подтвердили.

Позже Порошенко заявил, что деньги, которые были потрачены на поездку, были его личными, а пересечение границы он осуществлял под собственным именем и со своим паспортом.

Государственное бюро расследований открыло дело против экс-президента Петра Порошенко за его поездку на Мальдивы в январе 2018 года. Следователи бюро расследуют возможные факты незаконного пересечения госграницы. После его поездки появилась информация о том, что экс-президент пересек границу под чужим именем