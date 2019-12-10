ГБР открыло дело из-за возможной госизмены Порошенко при подписании Минских соглашений

Дело касается утверждения в феврале 2015 года комплекса мер, направленных на имплементацию Минских договоренностей.

Государственное бюро расследований зареєстровало уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены экс-президентом Украины, действующим народным депутатом Петром Порошенко во время подписания Минских соглашений.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова.

По ее словам, по результатам рассмотрения заявления по поводу совершения Порошенко возможной государственной измены в ходе подготовки и проведения 11-12 февраля 2015 года переговоров относительно содержания документа под названием "Комплекс мероприятий, направленных на выполнение Минских соглашений", 10 декабря 2019 года внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато расследование.

Предварительная квалификация уголовного правонарушения: ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Заявление в ГБР написал бывший топ-чиновник времен Виктора Януковича Андрей Портнов. Он опубликовал в Telegram сообщение ГБР об открытии дела.

Справка УНИАН. В Минске 12 февраля 2015 года состоялись переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе с участием президента Украины Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию Минских договоренностей, достигнутых в сентябре 2014 года. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мер.



