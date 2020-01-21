ГБР планирует принудительно привести Порошенко на допрос

Государственное бюро расследований из-за очередной неявки на допрос объявило о принудительном приводе пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщил следователь, начальник отделения центрального аппарата ГБР Олег Корецкий на брифинге в Киеве, передает "РБК-Украина".

Он отметил, что сегодня Порошенко должен был явиться на допрос в качестве свидетеля, однако он этого не сделал и не сообщил причины неявки.

"Ему так же было отмечено о необходимости явки сегодня в 10:30 для допроса в качестве свидетеля. Однако он без уважительных причин, не сообщая о любых причинах, не явился сегодня на допрос. Соответственно следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко", - объяснил Корецкий.

Ранее стало известно, что пятый президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в ГБР по уголовному производству о его возможной госизмене в ходе подготовки Минских соглашений. В данный момент политик проходит по делу в качестве свидетеля.

До этого Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило, что ведомство осуществляет досудебное расследование в 13 уголовных производствах, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.

ATR.ua

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