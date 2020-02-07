ГБР подозревает пограничников в незаконной организации выдворения Саакашвили из Украины

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в превышении власти или служебных полномочий єксруководителям подразделений Государственной пограничной службы, сообщила пресс-служба ГБР.

Пограничников подозревают в организации незаконного выдворения Украины Михеила Саакашвили. Предварительно следователи ГБР провели обыски в Одесской области и Киеве.

"Следствием установлено, что бывший руководитель Департамента оперативной деятельности администрации Государственной пограничной службы Украины и отдельного отдела администрации Государственной пограничной службы Украины, организовали незаконное задержание Михеила Саакашвили и его перемещение в Республику Польша в феврале 2018 года", - говорится в сообщении.

В частности, следователи сообщили о подозрении по статьям ч. ч. 2, 3 ст. 27 (виды соучастников - ред.), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Если вину пограничников докажут, то им грозит заключение от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность сроком до 3 лет.

Отметим, что Верховный суд Украины признал законной реадмиссии Міхеіла Саакашвили в Польше в 2018 году. Саакашвили в свою очередь обещал обжаловать такое решение в Страсбурге.

12 февраля прошлого года Саакашвили покинул Украину из-за применения к нему реадмиссии. Решение было принято на фоне акций протеста в Киеве, которые он организовывал. Политика задержали бойцы спецподразделения ГПСУ в киевском ресторане и уже через час чартерным рейсом отправили в Варшаву. После выдворения из Украины Госпогранслужба на три года запретила Саакашвили въезд в страну.

В мае этого года Михеил Саакашвили вернулся в Украину после того, как президент Владимир Зеленский отменил решение пятого президента Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства Украины в июле 2017 года.