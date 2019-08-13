ГБР получило разрешение суда на допрос Порошенко с применением полиграфа

Суд разрешил Государственному бюро расследований провести допрос Петра Порошенко с применением полиграфа. Об этом сообщает "Украинская правда".

"Былj решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии", - сказано в сообщении.

О возможном допросе с применением полиграфа стало известно накануне. 12 августа Порошенко прибыл на допрос в ГБР по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". После допроса, который длился около двух часов, Порошенко выразил недоверие руководству ГБРи заявил о готовности пройти допрос с применением полиграфа в прямом эфире.

Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.

6 августа стало известно, что Госбюро открыло производство против Порошенко о незаконном пересечении границы во время поездки на Мальдивы. Ранее Порошенко заявил, что ни одной повестки или приглашения в ГБР он не получал, а также, что в отношении него нет открытых уголовных дел.

