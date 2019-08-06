ГБР проверит законность путешествия Порошенко на Мальдивы

Государственное бюро расследований расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего президента Украины Петра Порошенко для отдыха на Мальдивских островах.

"Следователи ГБР проверят информацию об организации бывшим Президентом Украины незаконной переправки через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов", - говорится в сообщении ГБР.

Также детективы проверят возможно внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо неправдивых сведений с целью обеспечения пересечения границы.

Досудебное расследование начато по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных: частью 1 статьи 366 УК Украины (служебный подлог); частью 1 статьи 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и частью 4 статьи 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа).

Напомним, в январе 2018 года Петр Порошенко с семьей отдыхал на Мальдивах. Тогда в АП также утверждали, что за отдых Порошенко оплатил из своего кармана.

Отметим, журналисты проекта "Схемы", подсчитав, сколько стоят перелет, проживание, а также объем дополнительных расходов семьи главы государства на курорте, пришли к выводу, что стоимость отдыха президента Петра Порошенко и его семьи на Мальдивских островах составила около 500 тыс долларов.