ГБР расследует возможную причастность окружения Порошенко к вывозу из Украины экс-судьи Чауса

Государственное бюро расследований начало расследовать возможную причастность окружения бывшего Президента Петра Порошенко к вывозу из Украину экс-судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, подозреваемого в коррупции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство относительно организации возможного незаконного вывоза группой лиц судьи через государственную границу Украины в Молдову. Основание регистрации уголовного производства - информация, распространенная в СМИ. Важно: по распространенной в СМИ информации, к организации незаконного вывоза судьи может быть причастно бывшее руководство государства", - сказано в нем.

На данный момент проводится досудебное расследование, в частности, проверка обнародованных фактов.

Квалификация преступления - ч. 2. ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины способом, опасным для жизни или здоровья лица, совершенная по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием служебного положения) и ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, экс-глава Нацполиции Винницы заявил, что охрана Порошенко организовала бегства судьи Чауса в Молдову.

Тем временем Молдова обещает способствовать экстрадиции в Украину бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, обвиняемого в коррупции.