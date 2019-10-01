ГБР возбудило уголовное дело против Луценко

Государственное бюро расследований (ГБР) по заявлению лидера парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии открыло уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью или служебным положением экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГБР.

"По заявлению народного депутата открыто уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко по предварительному сговору с другими лицами", - заявили в пресс-службе.

Дело возбуждено по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Также в ГБР подтвердили, что производство зарегистрировано по заявлению Арахамии. Заявление касается возможного сговора Луценко с рядом бывших народных депутатов и другими лицами относительно незаконного игорного бизнеса.