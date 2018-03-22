Генерал НАТО: Украина существенно приблизилась к вступлению в альянс

Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел в интервью DW заявил, что за последние четыре года Украина смогла существенно приблизиться к НАТО и назвал страну ключом к евроатлантической безопасности.

"Украина уже провела впечатляющие оборонные реформы и куда сильнее приблизилась к НАТО, но еще есть работа, которую следует выполнить", - сказал Павел.

Порошенко поедет на саммит НАТО вопреки позиции Венгрии

Павел отметил, что ВСУ повышают возможность Украины вступить в НАТО до 2020 года, принимая участие в учениях и миссиях альянса, например в Афганистане.

"НАТО и отдельные государства-члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину - поскольку мы твердо верим, что независимая и стабильная Украина является ключом к евроатлантической безопасности", - сказал Павел.

Ранее "Вести" писали, почему Венгрии позволяют блокировать интеграцию Украины в НАТО.

Отметим также, что ради вступления в НАТО Порошенко собирается изменить конституцию