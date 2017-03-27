Генерал Назаров осужден на 7 лет лишения свободы по делу о катастрофе военного самолета Ил-76 в 2014г

Генерал Виктор Назаров, который обвиняется в служебной халатности, повлекшей катастрофу военно-транспортный самолета Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ил-76 летом 2014 года, признан виновным и приговорен к 7 годам тюрьмы, сообщает интернет-издание "Украинская правда".

"Назарова Виктор Николаевича признать виновным и назначить ему срок наказания в виде 7 лет лишения свободы", - зачитала приговор судья Павлоградского суда в понедельник.

Как сообщалось, в ночь на 14 июня 2014 года выстрелом из зенитного ракетного комплекса был сбит военно-транспортный самолет Воздушных сил ВС Украины Ил-76 при заходе на посадку на аэродром в Луганске. На борту Ил-76 находились 40 украинских военнослужащих и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию обстоятельств уничтожения самолета Ил-76. Генерал-майору Генштаба ВСУ В.Назарову было вручено подозрение в служебной халатности, приведшей к гибели 49 военнослужащих ВСУ во время их передислокации военно-транспортным самолетом Ил-76 в Луганск.