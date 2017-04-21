Генерал Назаров подал апелляцию на приговор по делу о сбитом Ил-76

Приговоренный к семи годам лишения свободы по делу о сбитом военном самолете Ил-76 на Донбассе генерал-майор Виктор Назаров подал апелляцию на приговор, передает "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката потерпевших Виталия Погосяна.

По словам Погосяна, у Назарова по закону был месяц для подачи апелляции, а суд ее рассмотрит, по мнению адвоката, не ранее чем через 30 дней.

"После получения судом апелляции дается время сторонам - написать свои возражения. Обычно это занимает около двух недель. Насколько мне известно, это достаточно объемный документ. По моему мнению, рассмотрение самой апелляции в суде может состояться не менее чем через месяц, а то и больше", - отметил Погосян.

Напомним, в конце марта суд по делу о сбитом Ил-76 приговорил генерала Назарова к 7 года тюрьмы. Его признали виновным служебной халатности, которая привела к трагедии в ночь на 14 июня 2014 года, когда военно- транспортный самолет при посадке в аэропорту "Луганск" сбили пророссийские боевики из ПЗРК "Игла". На борту самолета находились 40 десантников и 9 членов экипажа. В результате катастрофы все они погибли.