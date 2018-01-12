Генерал ответил Путину: Украина должна показать миру, в каком состоянии корабли в Крыму

12 января 2018, 12:56
 Политика Источник: Сегодня (Украина)

Прежде чем соглашаться на возвращение кораблей из оккупированного Крыма, Украина должна направить туда группу специалистов для оценки состояния техники, так как россияне наверняка вывели ее из строя. Такое мнение высказал в эфире телеканала "Прямой" экс-замначальника Генштаба ВС Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

По его словам, россияне намерено испортили "отжатую" украинскую военную технику и ее передадут, скорее всего, в состоянии "металлолома".

"Перед тем, как реагировать, нужно более глубоко разобраться в ситуации, потому что она имеет несколько аспектов. Исходя из прагматичности ясно, что ВМС Украины, которые сейчас в тяжелом состоянии относительно вооружения, дополнятся техникой, готовой к бою, то это в плюс. Но зная, в каком состоянии передавали технику из Крыма, причем Шойгу (министр обороны РФ - ред.) докладывал Путину, что техника передана вся и так далее, а сейчас сами подтверждают, что это была ложь, то большинство этой техники, в лучшем случае, можно было использовать, как металлолом. То есть она была приведена в ненадлежащее и не боеспособное состояние, причем искусственно. Поэтому сейчас это именно такой вариант", - рассказал Романенко.

Также он напомнил об аспекте оценки международно-юридической, так как Украина в судах добивается возмещение ущерба от РФ после аннексии полуострова, в том числе и по вооружению, находящееся в Крыму.

Генерал считает, что прежде, чем принимать решения, нужно направить в Крым специалистов, которые бы оценили состояние техники.

"Также есть военно-политический аспект и это относится к сфере руководства военно-политического нашего государства. Потому что нужно изучить с точки зрения дипломатии на текущее время, политики и так далее между нашими государствами и после этого принимать решение. А для этого нужно направить туда специалистов. Они должны отснять на видео, пересмотреть и показать миру, в каком состоянии она (техника - ред.) находится. Я думаю, что если мы отправим такую группу, то они ее просто не допустят к технике, потому что будут знать, какие будут последствия. А Путин относительно Украины ничего просто так не делает", - добавил Романенко и отмтил, что так сразу на эмоциях не нужно соглашаться на предложение Путина.

В таком же духе высказался экс-командующий ВМС (2014-2016 гг.) вице-адмирал Сергей Гайдук, который указал на подвох в заявлении Путина. По его мнению, передача Украине военной техники из Крыма ознаменуется рядом новых проблем для Киева.

В свою очередь командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко рассказал, что именно РФ хочет отдать. По его словам, украинская военная техника, которая осталась на территории аннексированного Крыма, не является "хламом", как ее называют в Российской Федерации.

Источник: Сегодня (Украина)
 
 
 