Генерал Замана: Необхідно відмовитися від військовослужбовців строкової служби. Армія має бути повністю професійною

Щоб зробити армію повністю професійною, треба перейти на військову службу за контрактом.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив экс-начальник Генштабу ЗСУ (2012-2014), кандидат в народні депутати за списком партії "Сила і честь" Володимир Замана.

Зокрема, генерал Замана зазначив, що "необхідно відмовитися від військовослужбовців строкової служби, а армія має бути повністю професійною".

"Але не всі контрактники є воїнами, професіоналами. Такими є 15-20 осіб із сотні. За них треба триматися. З них треба робити касту професіоналів. Це сержанти, інструктори, певні спеціалісти. З ними треба заключати довгострокові контракти, давати забезпечення. Таким чином створити ядро Збройних Сил. Скільки їх там буде – залежить від можливостей держави".

"Іншими укомплектовується решта посад в армії. Це дасть можливість стабілізувати Збройні Сили. Тоді з’явиться сержантський склад, професіоналізм. І техніка не буде виходити з ладу так швидко, як зараз, а ядро професіоналів буде дисциплінувати та мотивувати інших військових",- заявив генерал.