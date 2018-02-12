Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов уходит с должности

Генеральный директор Укроборонпрома Роман Романов заявил, что принял решение покинуть должность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

"Я принял решение покинуть свой пост главы ГК Укроборонпром. Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение", - заявил Романов.

Он подробно перечислил достижения предприятия за время своего руководства, отметив, что коллектив Укроборонпрома "превратил крупнейшее объединение оборонной промышленности Украины в эффективный механизм, который в самые страшные времена дал нашим защитникам оружие, которое помогло им спасти страну".

Романов отметил, что считает 3,5 года в должности гендиректора предприятия своим "служением" стране.

"Я благодарен каждому из 80 000 работников Укроборонпрома, которые поверили в возрождение оборонной промышленности страны. Уверен, что мой последователь продолжит этот курс. А я плавно передам ему все дела, чтобы этот переход никоим образом не отразился на эффективности работы концерна", - сказал Романов.