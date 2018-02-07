Генералы ФСБ трижды приезжали в Украину во время Майдана - Наливайченко

Во время Революции Достоинства в 2013-2014 годах в Украину трижды приезжали большие группы генералов ФСБ Российской Федерации.

Об этом сообщил в Оболонском райсуде столицы экс-председатель Службы безопасности Валентин Наливайченко во время показаний по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича, передает Укринформ.

"В декабре 2013 года в Украину приезжали тридцать российских генералов и офицеров ФСБ. После этого шесть (российских генералов - ред.), после этого семь", - сказал он.

По убеждению Наливайченко, генералы ФСБ приезжали в Украину по разрешению Януковича и экс-главы СБУ Александра Якименко.

"Они находились на антитеррористическом полигоне СБУ вблизи Киева в Пятихатках. Находились и работали. Доказательная база свидетельствует о том, что они находились в Киеве, в центральном аппарате, и, самое главное, - приезжают те офицеры и генералы, которые в ФСБ России отвечают за защиту конституционного строя Российской Федерации", - отметил бывший глава СБУ.

Он добавил, что генералам ФСБ в Украине предоставили доступ к правительственной связи. Целью их приезда была подготовка российской агрессии, считает Наливайченко.

"Агрессия готовилась и трижды, еще до окончания Революции Достоинства, здесь уже работали большого уровня группы ФСБ РФ", - отметил он.

Кроме того, Наливайченко рассказал, что после аннексии Крыма руководство органов СБУ на полуострове напрямую перешло в подчинение органов ФСБ России. "Более того, и сейчас, например, бывший руководитель Севастопольского управления СБУ, который был назначен Януковичем, работает как профессиональный офицер ФСБ России", - сказал он.

Предателями оказались и милиционеры аннексированного полуострова. По словам экс-главы СБУ, на видео контрразведки видно, как милиция, которая охраняла Верховную Раду Крыма, передала свое оружие переодетому российскому спецназу.

Хвиля

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