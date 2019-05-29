Генконсул в Сирии получил украинское гражданство

Почетный генконсул в Сирии Тамер Аль-Тунси получил гражданство Украины от президента Владимира Зеленского.

Соответствующий указ появился на сайте главы государства.

"Принять в гражданство Украины как лицо, имеющее выдающиеся заслуги перед Украиной, Аль-Тунси Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 года рождения, уроженца Сирийской Арабской Республики, проживающего в городе Одессе", - говорится в тексте указа.

Во время вручения награды ему была выражена благодарность за весомый личный вклад в дело защиты прав и законных интересов граждан Украины в Сирии, в частности обеспечение эвакуации граждан Украины на Родину во время военного конфликта на территории САР.

Тамер Аль-Тунси известен также своей благотворительной деятельностью в Украине, активно участвует в популяризации исторического наследия и современных достижений Украины.

Украина по-арабски

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