Геннадій Кернес впевнено переміг у виборах мера Харкова

Чинний міський голова Харкова Геннадій Кернес впевнено переміг у виборах мера, набравши 60,3% голосів, що на майже 5% менше, ніж на попередніх виборах, повідомляє "Суспільне" із посиланням на Харківську ТВК

Загалом за Кернеса, який давно не з'являвся на публіці через лікування, проголосували 195 тисяч харків'ян.

Після чинного мера із результатом у 14,3% йде нардеп від ОПЗЖ Олександр Фельдман. Його підтримали понад 46 тисяч виборців.

Трете місце посів чинний голова Харківської ОДА Олексій Кучер, який представляв партію "Слуга народу". Він здобув 7,2% голосів, що складає близько 23 тисяч голосів.

Майже наздогнав Кучера представник "Європейської солідарності" Олег Абрамичев із результатом у 6,6%.

Варто зазначити, що у Харкові загалом близько 1 мільйона 32 тисяч виборців. Проте у голосуванні взяли участь лише 323 тисячі осіб.

Офіційні результати планують оголосити 4 листопада.

Раніше повідомлялось, що на виборах до Харківської міської ради також лідирує "Блок Кернеса - Успішний Харків!", набираючи 39.52% голосів.

3 листопада у Харківській міськраді повідомили, що чинний мер Харкова Геннадій Кернес живий і як тільки піде на поправку - повернеться до Харкова з німецької лікарні.

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