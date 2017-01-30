Генпрокуратура готова круглосуточно охранять Януковича

В Генеральной прокуратуре гарантируют безопасность и круглосуточную охрану в Украине подозреваемому экс-президенту-беглецу Виктору Януковичу, заявил прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

"Подозреваемому Януковичу ничего не угрожает и его жизни, и здоровью на территории Украины. И как процессуальный руководитель представления по данному уголовному производству, я гарантирую безопасность и круглосуточную охрану подозреваемому Януковичу", - сказал он сегодня, 30 января, передает "Украинская правда".

Кравченко отметил, что поскольку Януковича подозревают в особо тяжких преступлениях, то его присутствие в Киеве необходимо и добавил, что жизни подозреваемого в Украине ничего не угрожает.

Ранее адвокаты Януковича заявили, что он готов прибыть в Украину для участия в судебном рассмотрении уголовного производства о его государственной измене только в случае, если президенту-беглецу обеспечат безопасность, а также проведут "объективное расследование покушения" на него.

Как сообщалось, 20 января Печерский суд разрешил заочное расследование по делу о госизмене Януковича.

Ранее следствие получило фотокопию обращения Януковича к президенту РФ Владимиру Путину от 1 марта 2014 года с просьбой ввести российские войска в Украину.

Во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене. По материалам: Украинская правда