Генпрокуратура настаивает на аресте 21 земучастка, кафе и двух домов Ющенко

Генеральная прокуратура настаивает на наложении ареста на имущество экс-президента Виктора Ющенко, в частности на четыре полноценных земельных участка в Обуховском районе Киевской области, 17 1/2 земельных участков в Новых Безрадичах, кафе с жилым помещением и два жилых дома. Об этом говорится в материалах суда.

Месторасположение кафе и жилых домов в материалах не указано.

В судебных материалах отмечается, что Ющенко подозревается в мошенничестве с денежными средствами.

Напомним, 5 июня Генпрокуратура сообщила Виктору Ющенко о подозрении в растрате 540 млн гривен и пособничестве бывшему Президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье". Ющенко все обвинения отрицает, он назвал расследование "имитацией деятельности".

5 июля Генпрокуратура попросила суд наложить арест на имущество Виктора Ющенко, в частности на его недвижимость.

10 июля суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров Управления спецрасследований по аресту имущества экс-президента Украины Виктора Ющенко. Однако, прокурор заверил, что когда решение будет получено, оно будет обжаловано в Киевском апелляционном суде.