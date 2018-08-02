Генпрокуратура не видит оснований считать убийство Шеремета терактом

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета не установило в преступлении признаков террористического акта. Об этом говорится в пояснениях, которые Генеральная прокуратура предоставила в ответ редактору "Украинской правды" Алене Притуле.

"Субъективная сторона состава преступления по ст. 258 УК ("террористический акт", - ред.) предусматривает нарушения общественной безопасности, устрашения населения, провокации военного конфликта, международного осложнения, влияние на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти", - указали в Генпрокуратуре.

В ведомстве утверждают, что такие признаки установлены не были ни на момент регистрации производства, ни спустя два года.

Следствие также назвало мощность взрывного устройства - от 350 до 700 граммов в тротиловом эквиваленте - "относительно незначительным для поражения многих целей".

"Способ крепления устройства, направленность взрывной волны и ее поражающих элементов исключительно в салон автомобиля (само сиденье водителя) исключают возможность поражения других лиц", - говорится в пояснениях.

В ГПУ говорят, что их сотрудники по надзору за СБУ также не установили оснований для квалификации убийства как теракт. В то же время в ведомстве заверили, что прокурор, который является процессуальным руководителем в деле, и двое следователей Нацполиции освобождены от других расследований для концентрации усилий на расследовании убийства Шеремета.

На требование Притулы признать ее потерпевшей в деле, ГПУ ответила, что "права и обязанности потерпевшего возникают с момента подачи им заявления о совершении преступления или заявления о привлечении в качестве потерпевшей".

"Такое заявление от Алены Притулы (20.07.2017), а также мамы журналиста Шеремет Людмилы Станиславовны и дочери Елизаветы (21.07.2017) поступили к следователям Нацполиции. После заявлений всем пострадавшим была издана памятка про процессуальные права и обязанности потерпевшего, в которых стоят их подписи", - отметили в прокуратуре.

Как сообщалось, жена журналиста Павла Шеремета, убитого в центре Киева два года назад, обратилась в Печерский районный суд с жалобой на бездействие генерального прокурора Украины Юрий Луценко.

Напоминаем, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в Киеве. Автомобиль, в котором он ехал, был взорван.

По состоянию на июль 2018 года в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета было проведено более 20 различных экспертиз, некоторые из которых все ещё продолжаются. По итогам проведенной работы на данный момент следователями разрабатываются четыре версии убийства Шеремета: профессиональная деятельность, личная неприязнь, дестабилизация ситуации в стране, а также ошибочное нападение - автомобиль, в котором взорвался Шеремет, принадлежал редактору издания "Украинская правда" Алене Притуле.

В Нацполиции заявили, что следствие установило лицо, причастное к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году, и продолжает работу по его идентификации.