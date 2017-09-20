Генпрокуратура обыскала кабинеты заместителей мэра Полтавы

Генеральная прокуратура проводит обыски в Полтавском городском совете. Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

Обыски начались утром в среду в рамках расследования уголовного производства по факту нарушения правил экологической безопасности.

Обыски уже прошли в кабинете заместителя мэра по вопросам деятельности исполнительных органов.

Следственные действия также проведены в кабинете заместителя мэра по вопросам деятельности исполнительных органов.

Данные следственные действия проводятся по решению Печерского райсуда Киева. Правоохранители на данный момент находятся в приемной секретаря горсовета.

Обыски запланированы во всех помещениях горсовета.

Как сообщали Українські Новини, ранее Военная прокуратура провела обыски в квартире депутата Киевского городского совета Александра Березникова (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина"). В тот же день правоохранители задержали депутата киевского городского совета Сергея Крымчака (фракция "Єдність").