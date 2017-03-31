Генпрокуратура обыскивает Антимонопольный комитет

Генеральная прокуратура Украины проводит обыски в Антимонопольном комитете Украины (АМКУ). Об этом сообщила государственный уполномоченный Комитета АМКУ Светлана Панаиотиди на своей странице в Facebook.

"Генеральная прокуратура с 7:30. Или открывайте или ломаем двери. Обыск в АМКУ. Никого в здании не пускают. Маски. Оружие", - написала она.

Ранее сегодня генеральный прокуроро Юрий Луценко сообщил, что департамент в сфере экономики ГПУ, Главная Военная прокуратура при поддержке подразделений Национальной полиции разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода средств за границу, в том числе - для финансирования терроризма.

"Досудебным расследованием установлено, что с 2012 года до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий Мегаполис Украина (теперь - Тедис Украина) является в том числе гражданин РФ Кесаев, относительно которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу", - рассказал Луценко.

Он подчеркнул, что под влиянием Кесаева на ключевые должности в Тедис назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского Завода имени Дегтярева - одного из поставщиков оружия террористическим организациями Донбасса. В декабре прошлого года Антимонопольный комитет Украины признал компанию Тедис-Украина монополистом и оштрафовал в общей сложности на 430 млн грн.

В октябре 2015 года Антимонопольный комитет начал расследование относительно возможного нарушения компанией Мегаполис-Украина конкурентных принципов работы.