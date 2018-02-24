Генпрокуратура просит Нидерланды взять у Саакашвили образцы голоса

Генеральная прокуратура Украины направила международно-правовое поручение правоохранительным органам Королевства Нидерланды, в котором просит отобрать у лидера партии "Движение новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили образцы голоса для расследования в Украине уголовного производства

Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин, передает "Интерфакс-Украина".

"Несколько дней назад мы направили в Голландию международно-правовое поручение, в рамках которого голландским властям предлагается отобрать у Саакашвили образцы его голоса", - сообщил он.

По словам Енина, нидерландская сторона это будет делать самостоятельно, в соответствии с поручением.

Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что образцы голоса Саакашвили может предоставить только в порядке доброй воли, заместитель генпрокурора сказал:

"Да, безусловно, это его право. А если он откажется, то это в очередной раз развенчает миф Саакашвили о том, что он готов сотрудничать с правоохранительными органами".

Отметим, что во время пребывания в Украине политик отказывался предоставить образцы своего голоса с целью подтверждения или опровержения собственного разговора с олигархом-беглецом Сергеем Курченко, в то же время проведенная ГПУ фоноскопическая экспертиза подтвердила подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Саакашвили и Курченко. Экс-президент Грузии якобы договаривался с ним о финансировании собственного политического проекта. В частности, речь шла о полумиллионе долларов. 12 февраля 2018 года Саакашвили, который летом 2017-го незаконно перешел границу Украины со стороны Польши, задержали в Киеве сотрудники Государственной пограничной службы и в порядке реадмиссии переправили на территорию Республики Польша.

При этом Саакашвили до сих пор лишен украинского гражданства, которое он собирается восстанавливать через суд.