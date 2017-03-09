Генпрокуратура РФ должна была допросить В.Януковича еще четыре месяца назад - прокурор

Запрос Генеральной прокуратуры Украины на допрос экс- президента Виктора Януковича в Генеральную прокуратуру России был направлен еще четыре месяца назад и тогда же его должны были выполнить. Об этом в комментарии УНН сообщил прокурор военной прокуратуры ГПУ Руслан Кравченко.

"Россия должна была еще 4 месяца назад выполнить этот запрос ... Четыре месяца назад был запрос ГПУ допросить Януковича согласно всех международных нормативно-правовых актов. Они не допросили, а отказали. Теперь присылают какое-то лживое письмо и говорят, что они готовы допросить вместе с представителем прокуратуры Украины. Но почему его не выполнили раньше? ... Я не имею права на территории РФ допрос проводить .... ", - рассказал он.

Напомним, в СМИ появилось сообщение, что Генпрокуратура Российской Федерации готова организовать допрос экс-президента Украины Виктора Януковича на территории России в присутствии украинских следователей.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины направила в компетентные органы Российской Федерации два запроса о правовой помощи , в которых, в частности поднимается вопрос допроса экс-президента Украины Виктора Януковича в рамках уголовного производства о государственной измене.

В ГПУ уточнили, что первый запрос в рамках производства о госизмене был подан в Россию 28 ноября, а второй - 22 декабря 2016 года.

Кроме того, как отметили в Управлении по связям с общественностью и СМИ, анализ сроков выполнения Российской Федерацией запросов украинских органов следствия о международной правовой помощи по уголовным процессам, в том числе о проведении допросов, свидетельствует, что такие сроки могут составлять от 2 месяцев до года и даже больше.

Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 437 УК Украины.

Как сообщал УНН, Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины получила через официальное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с заверенной официальной печатью ООН фотокопией заявления экс-президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести войска России на территорию Украины.

Также отметим, Печерский районный суд Киева, сегодня, 20 января в 9:00 продолжит рассмотрение ходатайства ГПУ о предоставлении согласия на проведение досудебного специального расследования в отношении экс- президента Украины Виктора Януковича.