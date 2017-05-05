Генпрокуратура сообщила Арбузову о подозрении

Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову.

Об этом говорится на сайте ГПУ.

"ГПУ проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам неисполнения покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" - ООО "ЕСУ" условий приватизации относительно создания выделенной телекоммуникационной сети специального назначения (далее - ТМСП), незаконного финансирования в течение 2012 - 2013 годов создания ТМСП за счет средств Государственного бюджета Украины и приватизации 92% государственного пакета акций ОАО "Укртелеком" по заниженной стоимости", - говорится в сообщении.

В уголовном производстве составлено и в предусмотренный законом способ направлено сообщение о подозрении бывшему первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову в совершении незаконного финансирования в течение 2012 - 2013 годов создания ТМСП за счет средств Государственного бюджета Украины в сумме 220 млн грн по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об объявлении Арбузова в международный розыск и избрания ему судом меры пресечения.