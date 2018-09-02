Генпрокуратура Украины закроет производство против Захарченко

Генеральная прокуратура Украины планирует закрыть уголовное производство по делу главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в субботу, 1 сентября, во время посещения КПВВ "Гнутово", передает "ТСН".

"Будет принято процессуальное решение в уголовном производстве. Я думаю, что мы сделаем это быстро и с ощущением, что наказание настигло преступника", - заявил генпрокурор.

Напомним, 31 августа в результате взрыва в ресторане погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко. Российские СМИ также сообщили, что в результате взрыва погиб и "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев. Так называемые "правоохранители" самопровозглашенной "ДНР" заявили, что задержали "украинских диверсантов", которые, вероятно, причастны к покушению на Захарченко. Но в СБУ эту информацию не подтвердили.

В ОРДО в убийстве подозревают охранника Захарченко, в то же время МИД РФ обвиняет "киевский режим". Сообщалось, что из-за случившегося боевики закрыли въезд и выезд из Донецка. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования из-за смерти Захарченко. Подробнее об убийстве Захарченко читайте в нашем материале.

Из-за убийства Захарченко в Донецке объявлен трехдневный траур, в школе отменили занятия.