Генпрокуратура закрыла дело о подлинности диплома Гройсмана

В наличии у Гройсмана диплома о высшем образовании уголовного правонарушения не обнаружено (что бы это ни значило).

Генеральная прокуратура Украины закрыла дело о возможной подделке диплома о высшем образовании премьер-министра Владимира Гройсмана.

"По результатам досудебного расследования 26 июня 2018 года следователем принято решение о закрытии указанного уголовного производства на основании п.2 ч.1 ст.284 УПК Украины, - говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос агентства "Українські новини".

Пункт 2 части 1 стати 284 Уголовного процессуального кодекса (в которой перечислены основания для закрытия уголовного производства) гласит: "установлено отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения".

Следует отметить, что в статье 284 есть и пункт 1, который предусматривает закрытие производства, поскольку "установлено отсутствие события уголовного правонарушения".

Таким образом, из ответа ГПУ следует, что в деянии в отношении диплома Гройсмана не было уголовного преступления. Из ответа не следует, что событие уголовного преступления не установлено.

Напомним, что в октябре 2017 года Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по заявлению внефракционного народного депутата Виталия Куприя, который утверждает, что диплом премьер-министра Владимира Гройсмана о высшем образовании является поддельным.