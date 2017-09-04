Генпрокуратура закрыла дело против министра финансов Данилюка - СМИ

Генеральная прокуратура закрыла уголовное дело в отношении министра финансов Украины Александра Данилюка. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщает "Громадське".

Как сообщал УНИАН, 31 июля стало известно, что Печерский районный суд города Киева поручил Государственной фискальной службе проверить министра финансов Украины Александра Данилюка на предмет возможного уклонения от уплаты налогов.

18 июля к следственному судье Печерского райсуда Киева поступило ходатайство прокурора Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины о назначении документальной внеплановой проверки Данилюка по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период 1998-2016 лет.

Согласно постановлению, Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве No 42017000000002147 от 4 июля 2017 года, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.212 (умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов - УНИАН) УК Украины".

Данилюк считает незаконным решение суда о проведении проверки на предмет возможного уклонения от уплаты налогов. По его словам, прокуратура превысила полномочия, обращаясь в суд. Уголовный процессуальный кодекс Украины четко предусматривает, с чем прокурор может обращаться в суд, и ходатайство прокурора, суд имеет право рассматривать. В Уголовном процессуальном кодексе отсутствуют соответствующие полномочия прокурора при назначении проверок.