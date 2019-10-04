Генпрокуратуру переименуют в Офис прокурора

Генеральную прокуратуру Украины переименуют в Офис генпрокурора. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора Виталий Каско во время совместного брифинга с генпрокурором Русланом Рябошапкой 4 октября.

"Наше предложение изменений касается обновления прокуратуры сверху, начиная с Генеральной прокуратуры, которая не просто будет переименована, но и все работники этой прокуратуры пройдут многоуровневые тесты, аттестации и проверки на доброчестность. И в конце концов, будет запущена свежая кровь в Офис генерального прокурора, в областные прокуратуры и в конце уже у прокуратуры окружные, или раньше они назывались местные", - сказал он.

Каско заверил, что это не будет "фасадная реформа".

"Это реформа, которая будет касаться сути ведомства, которая должна в конечном счете ориентироваться на общество и привести к тому, что общество будет иметь доверие к прокуратуре", - отметил он.

Рабошапка же заверил, что реформа прокуратуры состоится за 2 года.

Напомним, 23 сентября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры, принятый Верховной Радой 19 сентября. Кроме того, согласно закону, в ГПУ появился новый департамент процессуального руководства по особо важным уголовным производствам.

Громадське телебачення

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