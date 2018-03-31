Генпрокурор Луценко указал в декларации более миллиона зарплаты и два подарка

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в 2017 году получил 1 миллион 302 тысячи 1 гривна доходов в виде заработной платы. Об этом свидетельствуют данные Е-декларации Юрия Луценко.

Вместе с тем, жена Юрия Луценко в прошлом году получила 240 тысяч 500 гривен заработной платы.

Также жена Генпрокурора задекларировала 252 тысяч 800 гривен компенсаций, которые она получила на ведение депутатской деятельности.

Кроме того, в прошлом году Генпрокурор получил два подарка в неденежной форме, общая стоимость которых оценивается в 289 тысяч 300 гривен.

Также Луценко указал, что имеет на банковских счетах 1 млн 331,8 тыс. грн и 2,9 тыс. евро и 11,4 тыс. долл. Еще 10 тыс. грн генпрокурор держит наличными.

При этом на банковских счетах его жены почти 2 тысячи долларов, более 2,1 млн грн и 1,25 тысячи евро.

При этом у жены Юрия Луценко наличными - 50 тысяч гривен, 60 тысяч евро и 260 тысяч долларов.

Гепрокурор указал, что не имеет в личной собственности транспортного средства. Он пользуется служебным автомобилем Toyota Camry 2013 выпуска. Жена Генпрокурора в прошлом году приобрела Mercedes-Benz 2017 года выпуска стоимостью более 2,4 млн грн.