Генпрокурор назначил главу департамента по делам Майдана

Генпрокурор Руслан Рябошапка назначил главой департамента процессуального руководства по уголовным производствам по преступлениям во время Майдана Виктора Мысяка. Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

Также замначальником департамента назначен Алексей Донской.

Ранее Мысяк был начальником управления организации и процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях спецкатегории ГПУ.

Донской занимал пост начальника отдела организации и процессуального руководства по уголовным производствам управления спецрасследований ведомства.

Ранее в ГПУ создали новый департамент по "делам Майдана". Как сообщал экс- глава управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, в делах о преступлениях против участников Евромайдана украинские суды вынесли 48 приговоров. При этом лишь девять из них касаются реального лишения свободы.

