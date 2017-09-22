Генпрокурор подписал сообщение о подозрении нардепу Довгому

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал сообщение о подозрении депутату Верховной Рады Олесю Довгому, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передают "Українські новини".

"Да, подписал (сообщение о подозрении, - ред.)", - сказала она, добавив, что это было сделано перед командировкой Луценко.

11 июля Верховная Рада проголосовала за снятие неприкосновенности с экс- секретаря Киевсовета Олеся Довгого. Во время голосования нардеп заявил, что не нарушал закон, и попросил коллег по парламенту поддержать представление ГПУ, чтобы иметь возможность доказать свою невиновность в суде.

Как сообщалось, Генпрокуратура и НАБУ обвиняют Олеся Довгого в нарушении регламента при голосовании по земельному вопросу в октябре 2007 года. Срок давности по таким обвинениям составляет 10 лет. На заседании парламентского комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады 4 июля Олесь Довгий просил членов комитета одобрить снятие с него депутатской неприкосновенности. 11 июля парламент удовлетворил просьбу нардепа.