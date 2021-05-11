Генпрокурор: У підозрах Медведчуку та Козаку немає ніякої політики

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заперечує будь-яке політичне підґрунтя в повідомленні народним депутатам України фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку й Тарасу Козаку про підозру в державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів.

"Ми говоримо тільки про кримінальні правопорушення. Ніякої політики в діях правоохоронної системи України немає", - сказала генпрокурор на брифінгу в Києві у вівторок.

За словами Венедіктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором.

За даними слідства, у 2015 році Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря (морська економічна зона України, тимчасово окупована РФ).

Ще один епізод кримінального провадження стосується передання спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю.