Генпрокурор внес представление о снятии неприкосновенности с О.Довгого

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду Украины представление о получении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Олеся Довгого. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Внес представление в ВР о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата О.Довгого, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления служебными обязанностями, совершенными в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков природно - заповедного фонда - заказника "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га", - написал Ю.Луценко.

Как сообщал ранее УНН, Генеральная прокуратура Украины направила в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Андрея Лозового.