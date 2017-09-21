Генсек НАТО поддержал введение миротворцев в Донбасс

НАТО поддерживает отправку международного миротворческого континента в ОРДЛО.

Как сообщил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Стотенберг после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН, в НАТО рассмотрели предложения Украины и РФ и сочли позицию Киева более убедительной.

"Я поприветствовал предложение об отправке миротворцев ООН в Украину, поддержанное Украиной. Российское предложение также находится "на столе", - пояснил генсек НАТО.

Напомним, 21 сентября президент Украины Петр Порошенко после встречи с президентом США Дональдом Трампом сообщил о поддержке Вашингтоном идеи отправки миротворцев в Донбасс.

Днем ранее Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворцев в Донбассе в как можно более сжатые сроки. Президент Украины особо подчеркнул, что миротворцы должны быть размещены на всей территории ОРДЛО и украинско-российской границе.

РФ, в свою очередь, не хочет пускать миротворцев восточнее линии разграничения.

Подробнее и перспективах размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе читайте в статье Сергея Рахманина "Миротворчество и мироигрища" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". По материалам: ZN.UA /