Генсек НАТО посетит Украину в начале июля - АП

Представители совета НАТО во главе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом посетят Украину в начале июля. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев, передает УНН.

"В ближайшее время должно состояться важное событие в отношениях с НАТО. В начале июля состоится визит Северо-Атлантического совета во главе с Генсеком НАТО, мы будем говорить о путях сотрудничества", - отметил К.Елисеев.

При этом, замглавы АП отметил, что П.Порошенко во время выступления в ВР в сентябре конкретизирует направление дальнейшего сотрудничества с НАТО.

"В сентябре он конкретизирует направление нашего дальнейшего сотрудничества (с НАТО - ред.)", - добавил замглавы АП.

Как сообщал УНН, Рада включила в повестку дня законопроект о закреплении курса на вступление в НАТО.