Генсек НАТО прибыл в Одессу

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в среду прибыл в Одессу. Об этом у себя в Twitter написал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Рад приветствовать Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и Североатлантический совет в Одессе!", - написал Кулеба, добавив фото с Генсеком НАТО.

Напомним, ранее водителей предупреждали, что в связи с визитом в Украину генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга возможные временные ограничения дорожного движения в Киеве и Одессе в период 30-31 октября.

Как сообщал УНН, Столтенберг выступит на заседании Верховной Рады.