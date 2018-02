Генсек ОБСЕ и Волкер обсудили обострение ситуации в Донбассе

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер обсудил со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером пути преодоления тупика в сложившейся ситуации в Донбассе.

Он отметил, что встреча с американским дипломатом предшествовала Мюнхенской конференции по безопасности, которая открылась сегодня в баварской столице.

"Встреча со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером предшествует Мюнхенской конференции по безопасности. Обсуждалось обострение ситуации на востоке Украины и пути преодоления тупика в политической сфере и сфере безопасности", - написал Гремингер в Twitter.

Met #US Special Rep for #Ukraine Kurt Volker ahead of Munich Security Conference. Discussed increasingly complex situation in east Ukraine & how to overcome the deadlock on the security and political tracks.

